Corona-Testzentrum in der evangelischen Kirche Lindenfels

Lindenfels. Die evangelische Kirche in Lindenfels dient seit Freitag als Zentrum für kostenlose Corona-Schnelltests. Das Unternehmen Mobiler Covid Testservice bietet dort dienstags und freitags jeweils von 16 bis 19 Uhr kostenlose Corona-Schnelltests an, durchgeführt von geschultem Fachpersonal.

Die Anmeldung zu den Tests erfolgt über das Internet (covidtestservice.de) oder per Telefon (0157/3913534). Nach 15 Mintuten werden die Kunden entweder per E-Mail oder telefonisch über das Ergebnis informiert. Am ersten Tag haben 80 Bürger das Angebot wahrgenommen.