Corona-Tests in Lindenfels weiterhin verfügbar

Lindenfels. Jeder Bürger kann sich wieder kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Es besteht ein Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest pro Woche. Immer freitags in der Zeit von 17 bis 18 Uhr ist in Lindenfels das Testcenter in der evangelischen Kirche geöffnet. Bei erhöhter Nachfrage kann der Testzeitraum erweitert werden, schreibt die Stadtverwaltung. Das Ergebnis des Tests liegt nach 15 Minuten vor und ist als digitales Zertifikat abrufbar.

„Da die Zahlen der Neuinfektionen sowohl von geimpften als auch ungeimpften Personen rasant steigen, raten wir allen Bürgern dringend dazu, sich mindestens einmal die Woche testen zu lassen. Dieses Testangebot trägt dazu bei, eine weitere Ausbreitung der Pandemie zu reduzieren“, heißt es aus dem Rathaus. red