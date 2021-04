Lindenfels. In Lindenfels ist es ab Freitag, 16. April, möglich, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Wie die Stadtverwaltung ankündigte, wird in der evangelischen Kirche ein Testzentrum eingerichtet werden. „Damit sich die Bürger auf die Freiheit von Sars-CoV2-Viren testen lassen können, hat die Lindenfels Stadtverwaltung wieder einmal einige atypische Hebel in Bewegung gesetzt“, heißt es in der Mitteilung.

AdUnit urban-intext1

Da das Bürgerhauses saniert werde, habe es als Platz für das Zentrum nicht zur Verfügung gestanden. „Jetzt ist es gelungen, in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels und der Firma Mobiler Covid Testservice in der evangelischen Kirche in Lindenfels dieses Testzentrum einzurichten.“

Dort würden ab Freitag, 16. April, kostenlose Bürgertests angeboten. Das Testzentrum werde dienstags und freitags jeweils zwischen 16 und 19 Uhr geöffnet sein. Die Testtage und Zeiten könnten noch angepasst werden. „In der Kirche werden in Kooperation mit Dr. Dieter Rummel, Facharzt für Innere Medizin in Frankfurt, durch Fachpersonal hochwertige Antigen-Schnelltests durchgeführt. Das Ergebnis liegt nach 15 Minuten vor.“

Wer keinen Termin vereinbare, könne ebenfalls teilnehmen, müsse aber mit Wartezeit rechnen. Bürgermeister Michael Helbig sagte, er hoffe, dass Lindenfels in Zusammenarbeit mit der Kirche einen „Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus und zur Steigerung der Lebensqualität in der Pandemiezeit leisten kann“. red

AdUnit urban-intext2