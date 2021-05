Corona-Tests in der Kirche

Lindenfels. Die Lindenfelser Stadtverwaltung weist auf die Möglichkeit hin, sich in der evangelischen Kirche in Lindenfels kostenlos auf das Coronavirus schnelltesten zu lassen. Seit Mitte April gibt es dort ein Testzentrum ist dienstags und freitags jeweils zwischen 16 und 19 Uhr geöffnet.

AdUnit urban-intext1

In der Kirche werden dann hochwertige Antigen-Schnelltests durchgeführt. Die Durchführung durch medizinisches Fachpersonal geschieht in Zusammenarbeit mit Dr. Dieter Rummel, Facharzt für Innere Medizin. Durch die vorherige Terminvergabe entstehen keine Wartezeiten. An der Teststation werden die Angaben mit einem an den Kunden gesendeten QR-Code und durch Abgleich mit dem Personalausweis die Identität bestätigt.

Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht sind einzuhalten. Nach dem Testen liegt das Ergebnis schon nach 15 Minuten vor. red