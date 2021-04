Reichelsheim. Auch an der Reichelsheimer Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) werden nach den Osterferien Selbsttests für Schüler zur Verfügung gestellt. Dann besteht die Möglichkeit, an einem kostenlosen Corona-Selbsttest unter Anleitung einer Lehrkraft teilzunehmen, sofern die Schüler in der jeweiligen Woche Präsenzunterricht erhalten.

AdUnit urban-intext1

Wie am Montag vonseiten des Landes Hessen bekanntgegeben wurde, sind solche Tests nach den Osterferien verpflichtend, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Damit sich die Schüler, aber auch deren Eltern eine Vorstellung von einer solchen Testung machen können, bietet die GAZ Informationen zur Organisation und Durchführung der Testungen auf ihrer Schulhomepage an. Dort können auch die nötigen Einwilligungserklärungen abgegeben werden.

Da die Reichelsheimer Schule in den Osterferien „Lerncamps“ für die Abschlussklassen und die angehenden Abiturienten durchführt, werden die Tests schon jetzt angeboten. Ein Teil des Kollegiums nahm hierzu im Vorfeld an einer Schulung unter Anleitung des Sicherheitsbeauftragten und pädagogischen Leiters der Schule, Holger Zieres, teil.

Die Georg-August-Zinn-Schule weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei einem positiven Selbsttest noch nicht um eine Infektion handelt, sondern um einen Verdachtsfall. Ein sicheres Ergebnis biete erst der dann einzuholende PCR-Test beim Arzt. red

AdUnit urban-intext2

Info: Weitere Informationen gibt es unter gaz-reichelsheim.de