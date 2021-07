Im Altenheim Lebensburg in Lindenfels leben 20 Bewohner mit Demenz. Sie werden von insgesamt 20 Mitarbeitern betreut. Seit Februar leitet Frank Hartmann die Einrichtung. Er hatte zuvor schon in dem Altenheim gearbeitet.

Für ihn und seine Ehefrau ist die Betreuung von Senioren, die an Demenz leiden, eine Herzensaufgabe. Frank Hartmann hatte vor dem Wechsel nach Lindenfels in Frankfurt in

...