Corona-Impftermin im Lindenfelser Bürgerhaus

Corona Heppenheimer Arzt plädiert nachdrücklich für FFP2-Maske in Innenräumen

Beim Blick hinter die Ladentheken zahlreicher Geschäfte fällt der Heppenheimer Augenarzt Dr. Josef Wolff nach eigenen Angaben „immer wieder vom Glauben ab“. Viele Mitarbeiter im Einzelhandel würden das durch die neue Omikron-Variante noch einmal gestiegene Risiko einer Corona-Infektion immer noch nicht ernstnehmen, lautet sein Vorwurf. „Sie glauben offenbar, dass die Aerosole hinter einer Plexiglasscheibe einfach herunterfallen und man keinen weiteren Schutz benötigt“, sagt Wolff. Dem Augenarzt liegt der Infektionsschutz hingegen ganz besonders am Herzen. Schon seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wird er nicht müde, die Wichtigkeit von FFP2-Masken und der strikten Einhaltung der AHA-Regeln zu betonen – und auch einzufordern. „In unserem Augenzentrum an der B 3 gibt es regelmäßige Hygieneschulungen für unsere Mitarbeiter. Auch mithilfe von Mitarbeiter-Newslettern bringen wir die Belegschaft immer auf den neuesten Stand“, so Wolff. {element} Gemeinsam mit dem Apotheker Oliver Saur hatte Wolff bereits im vergangenen Jahr für eine flächendeckende Teststrategie geworben. „Wir wollen den Menschen Tipps für den neuen Alltag in Corona-Zeiten geben, zugleich aber auch aufzeigen, was unter welchen Bedingungen möglich ist“, hatte Saur Anfang März 2021 betont. Wolff hatte sich damals – Deutschland befand sich gerade in einem harten Lockdown – auch schon für das verpflichtende Tragen von FFP2-Masken in geschlossenen Räumen ausgesprochen. In Kombination mit dem Einsatz geeigneter Luftfilter-Anlagen, die Wolff selbst in seinen Praxisräumen in großer Zahl installiert hat, hielt der Augenarzt seinerzeit auch eine kontrollierte Wiedereröffnung von Handel und Gastronomie für möglich. {furtherread} Die Lockerungen erfolgten zwar knapp zwei Monate später. Eine FFP2-Pflicht gibt es seitdem trotzdem nur in einigen Bundesländern, beispielsweise in Bayern und Baden-Württemberg. Und gerade die Entwicklung im südlich gelegenen Nachbarland, das die FFP2-Pflicht zum Jahreswechsel eingeführt hat, hat Wolff nun dazu veranlasst, abermals die Initiative zu ergreifen – sowohl in seinem Augenzentrum als auch mit einem erneuten Schritt an die Öffentlichkeit. „Wenn die Leute bei Ikea in Mannheim-Sandhofen eine FFP2-Maske tragen müssen, dann können wir das in unserer Praxis auch verlangen“, lautet sein Credo. Im Augenzentrum gilt deshalb eine strikte FFP2-Maskenpflicht. Im „Notfall“ erhält jeder Patient dort sogar vom Praxisteam ein Exemplar, die Mitarbeiter selbst werden jeden Tag mit neuen Masken versorgt. Diesen Schritt habe er selbst zwar bereits im November des vergangenen Jahres gewagt, so Wolff weiter. Doch erst mit Beginn des neuen Jahres stoße er damit bei den Patienten auf Verständnis. „Anfangs stießen wir noch auf einen Schwall vor Wut, inzwischen sehen es die Leute offenbar anders“, blickt er zurück. Gleichwohl ließ und lässt sich Wolff von der Wut vieler Mitmenschen nicht einschüchtern. Für den Augenarzt zählen vielmehr die wissenschaftlichen Fakten. Und die legt er dann auch nur allzu gerne auf den Tisch. Eine gut sitzende FFP2-Maske schütze 75-mal besser vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, als wenn man sich ohne Maske an einem Ort aufhalte, zitiert Wolff aus einer Studie des Physikers Eberhard Bodenschatz in den „Proceedings“ der US-amerikanischen Akademie der Wissenschaften. Eine schlecht sitzende FFP2-Maske schütze hingegen in etwa so gut wie eine sehr gut sitzende medizinische Maske. Weiter verweist Wolff auf eine Studie des Max-Planck-Instituts, wonach das Risiko einer Infektion – selbst für Ungeimpfte – beim Tragen von FFP2-Masken bei gerade einmal 0,1 Prozent liege. „Natürlich ist da viel Theorie dabei, aber auch für Ungeimpfte ist diese Maske ein Riesen-Vorteil. Daran gibt es keine Zweifel“, sagt er. Für Geimpfte, bestenfalls gar Geboosterte sei das Risiko noch einmal geringer. Fast schon klar also, dass Wolff diese Kombination am liebsten ist. Und so schreckt er auch nicht davor zurück, bei Neueinstellungen auf den Impfstatus der Bewerber zu schauen. Sichtlich stolz konstatiert der Augenarzt: „97 Prozent meiner Mitarbeiter sind dreimal geimpft.“ Behandelt werden im Augenzentrum freilich auch ungeimpfte Patienten – „derzeit aber nur, wenn es medizinisch absolut notwendig ist“. All das seien Maßnahmen, um sich selbst, sein Team, aber auch die Patienten bestmöglich zu schützen, stellt Wolff klar. Und bei diesem Personenkreis soll es keineswegs bleiben. „Eine Herzensangelegenheit“ sei es für ihn dann auch gewesen, die städtische Kita Karlchen an der Karlstraße bei der Anschaffung moderner Luftfilter-Anlagen zu unterstützen, sehr zur Freude von Kita-Leiterin Yvonne Stefikos und Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU). „Insbesondere in den Gruppenräumen ist dies ein großer Beitrag zum Infektionsschutz – abgesehen von den Testmöglichkeiten, die wir den Eltern gerne zur Verfügung stellen“, lobt der Rathauschef. Die Kita-Leiterin lobt an dieser Stelle ebenfalls ausdrücklich die Eltern, deren verantwortungsvoller Umgang maßgeblich dazu beigetragen habe, dass die Kita Karlchen derzeit „nur sehr wenige“ Infektionsfälle zu verbuchen habe. fran/ü

