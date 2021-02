Lindenfels. Bei einer Videokonferenz haben sich die Mitglieder des CDU- Stadtverbandes Lindenfels mit Landrat Christian Engelhardt getroffen. Die CDU tritt seit Jahrzehnten erstmals wieder selbstständig zu der Wahl an, weil die Listengemeinschaft mit der Lindenfelser Wählergemeinschaft aufgelöst wurde.

Künftig wollen die Christdemokraten Videokonferenzen zu bestimmten Themen live übertragen werden. Stadtverbandsvorsitzender Udo Pfeil stellte die Eckpfeiler des Wahlprogramms vor. Es beinhaltet Themen wie Stadtentwicklung, Tourismus und Gastronomie. Die CDU will den Gesundheitsstandort Lindenfels stärken und den Ausbau des Breitbandnetzes voranbringen. Das Wahlprogramm soll bereits in den nächsten Tagen in Lindenfels und seinen Stadtteilen verteilt werden.

Nachfolgeregelungen in der Gastronomie sind ein Thema, über das sich der Stadtverband Gedanken macht. Die Gaststätten in Lindenfels und den Stadtteilen seien unbedingt zu erhalten. Landrat Engelhardt sagte, der Kreis biete mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ein Förderprogramm an.

Für die künftige Stadtentwicklung von Lindenfels bedarf es nach Meinung der CDU eines Masterplans. Dazu sei auch externe Kompetenz notwendig, damit Fördermittel optimal ausgeschöpft werden könnten. Die Christdemokraten stehen mit Dr. Björn Hekmati von der TU Darmstadt in Verbindung. Hekmati hat sich bei mehreren Besuchen im Herbst einen Überblick über Lindenfels und die Stadtteile verschafft. Ein Informationsabend zu dem Thema, der für November geplant war, war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Er soll aber nachgeholt werden.

Ein wichtiges Thema sei außerdem die Gesundheitsversorgung. Udo Pfeil stellte das Konzept Blaulichtzentrum vor, bei dem das Medizinische Versorgungszentrum in Lindenfels mit der Universität Heidelberg erweitert werden könnte, um eine medizinische Notfallversorgung sicherzustellen. Eine moderne digitale Infrastruktur bilde die Grundlage dafür, dass Wohnen auf dem Land attraktiv ist, da viele Arbeitnehmer dann im Home-Office arbeiten könnten, so die CDU. Dazu sei aber ein schneller Internet Zugang nötig. Die CDU setzt sich daher für einen Anschluss der privaten Haushalte an das Breitband-Netz mittels Glasfaser ein. Wenn die richtigen Schwerpunkte in der Kommunalpolitik gesetzt würden, könne die Attraktivität von Lindenfels gesteigert werden, so die CDU weiter. cs