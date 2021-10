CDU will ein Leitbild für Lindenfels entwickeln

Lindenfels. Die CDU Lindenfels lädt zu einem Vortrag mit Björn Hekmati ein. Es geht um die Stadtentwicklung von Lindenfels. Treffpunkt ist am Dienstag, 2. November, um 19 Uhr im katholischen Pfarrheim in Lindenfels.

Hekmati ist an der TU Darmstadt für das Fachgebiet Entwerfen und Stadtentwicklung am Fachbereich Architektur tätig. Schwerpunkte sind die durch Bürgerbeteiligung bestimmte Stadtentwicklung von Klein- und Mittelstädten und das Mobilitätsdesign. Außerhalb seiner akademischen Tätigkeit berät Hekmati Städte und Gemeinden bei der Entwicklung städtebaulicher Leitbilder. Hier war er bereits in Friedberg, Butzbach, Ortenberg und Kastellaun tätig. Bei dem Vortrag wird er seine Sicht auf Lindenfels erörtern und Perspektiven für ein Leitbild für die Kurstadt vorstellen. Um sich einen Überblick zu verschaffen, war der Fachmann mehrfach in Lindenfels und den Stadtteilen unterwegs.

Björn Hekmati © CDU

Die CDU Lindenfels erhofft sich durch den Vortrag einen Blick in eine bessere Zukunft. Es gehe darum, die Attraktivität von Lindenfels zu erhöhen und das Stadtbild zu verbessern. Möglichkeiten gebe es viele, darunter die Instandsetzung der Waldwege im Schenkenberg, aber auch Perspektiven für die Gastronomie und für junge Familien.

Zur Teilnahme an dem Vortrag sind die aktuellen Corona-Regeln verpflichtend. red

