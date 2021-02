Kolmbach. Die Lindenfelser CDU weist darauf hin, dass sie nicht dem Verkauf eines Grundstücks in Kolmbach zum Bau einer Bauschutt-Recyclinganlage zugestimmt hat. Die Christdemokraten reagieren damit auf die Darstellung in einem Leserbrief in dieser Zeitung. Dort war die Rede davon, dass die Stadtverordneten der CDU gemeinsam mit der LWG und Teilen der SPD „geschlossen für den Verkauf“ gestimmt hätten.

Hierzu müsse klargestellt werden, „dass seit nunmehr fünf Jahren kein Stadtverordneter der CDU einen Sitz im Stadtparlament innehat und deswegen auch niemand von der CDU dem Verkauf zustimmen konnte“, schreibt die CDU Lindenfels weiter. Die seitherige LWG/CDU-Fraktion besteht in dieser Wahlperiode nur aus Mitgliedern der Lindenfelser Wählergemeinschaft.

LWG und CDU stellten bei der Kommunalwahl am 14. März jeweils eine eigene Liste, daher sei es wichtig, dieses Missverständnis auszuräumen, hieß es vom CDU–Stadtverband weiter. cs