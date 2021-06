Die Abschaffung der Straßenbeiträge in Lindenfels wird am Donnerstag, 24. Juni, wieder Thema in der Stadtversammlung sein. Die CDU-Fraktion hat dazu einen Antrag eingebracht. „2018 hat der Gesetzgeber die Grundlage geschaffen, dass Kommunen die Straßenbeiträge abschaffen können“, schreibt Fraktionsvorsitzender Peter Kurfürst in einer Pressemitteilung zur Begründung. Viele Gemeinden in Hessen

...