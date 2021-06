Busse werden umgeleitet

Reichelsheim. Die Bundesstraße 38 wird ab morgen (Sonntag), 18 Uhr bis voraussichtlich zum 5. Juli zwischen Reichelsheim und Beerfurth wegen Bauarbeiten halbseitig gesperrt. Davon betroffen ist auch der Busverkehr auf den Linien 12, 13, 14, ERB-30 und 693, wie die Odenwald-Regionalgesellschaft mitteilte.

Es wurde ein Baustellenfahrplan eingerichtet. Die beiden Regionalbuslinien ERB-30 und 693 können in Fahrtrichtung Reichelsheim die Haltepunkte „Kirche“ und „Erbacher Straße“ in Fränkisch-Crumbach nicht bedienen. Stattdessen fahren die Busse an das Feuerwehrhaus.

Ebenfalls nicht angefahren werden die Haltestellen „Ober-Gersprenz“, „Unter-Gersprenz“, „Beerfurth B 38“, „Bockenrod B 38“ und „Frohnhofen Abzw. Unter-Ostern“.

Eingeschränkt bedient werden die Haltepunkte „Volksbank“ und „Fa. Freudenberg“ in Reichelsheim. In Richtung Brensbach werden die Haltestellen regulär angefahren. red

