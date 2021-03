Bushaltestelle am Moelanplatz wird saniert

Lindenfels. Die stadtbildprägende Buswartehalle am Moelanplatz in Lindenfels stammt aus den 80er Jahren und ist in die Jahre gekommen. Die Holzpfeiler waren zum Teil stark angegriffen und ein Austausch aus Sicherheitsgründen damit unumgänglich.

Die Stadt hat sich jetzt der Buswartehalle angenommen, denn für Besuchergruppen ist der Moelanplatz die erste Anlaufstelle. Außer der Sanierung der Holzkonstruktion ist geplant, das Dach zu erneuern sowie das Pflaster in der Halle zu reinigen und auszubessern. Die Beleuchtung wird zudem erneuert, und die Holzbänke werden neu gestrichen. Die Maßnahmen werden örtlichen Firmen und von den Mitarbeitern des Lindenfelser Bauhofs erledigt und sollen spätestens Ende April abgeschlossen sein, wie die Verwaltung mitteilt. red/Bild: Stadt