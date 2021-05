Bus und Opel kollidierten

Fränkisch-Crumbach. An der Bushaltestelle „Feuerwehr“ (Rodensteiner Straße) in Fränkisch-Crumbach ist es am gestrigen Dienstag gegen 7.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei Südhessen mitteilte, kollidierten dabei ein Schulbus und ein Opel, dessen Fahrerin den Bus überholen wollte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Fahrer des Schulbusses und die Fahrerin des Pkw machen über den Unfallhergang jedoch unterschiedliche Angaben.

Aus diesem Grund sollten sich Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang machen können, bei der Polizeistation Erbach melden (Telefon 06062 / 9530). red