Burgenexperte aus Heilbronn berät fachlich

Für den musealen Bereich im Obergeschoss des Infopunktes ist Nicolai Knauer zuständig. Der Burgenexperte aus Heilbronn hat der Stadt Lindenfels bereits vor vier Jahren bei der Erstellung eines Konzepts für die touristische Aufwertung von Burg und Stadt geholfen. Für den Geopark hat er das Infozentrum in Neckarsteinach entwickelt. In der Ausstellung in Lindenfels verknüpft er die Historie des Ortes mit der Sage des Nibelungenlieds in einem räumlich wie thematisch integrierten Kontext.

Zu sehen sind Original-Exponate aus der langen Geschichte der Burg, wobei der Bereich sukzessive ausgebaut und ergänzt werden soll, wie Nicolai Knauer ankündigte. Auch am Weg hinauf zur Anlage sind Bezüge zur Mythenwelt und zum Mittelalter vorgesehen.

Das multifunktionale Haus sieht Knauer als Zündfunken für eine intensivere historisch-touristische Erschließung des Platzes rund um die Burganlage. tr