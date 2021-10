Die Haushaltsberatungen stehen in Lindenfels vor der Tür: Bürgermeister Michael Helbig will den Etatentwurf für 2022 in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 28. Oktober, im Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus einbringen. Beginn der Sitzung ist um 19.30 Uhr.

Der Plan sei ausgeglichen, sagte Helbig gegenüber dieser Zeitung. Der Finanzausschuss hat für November und

...