In diesem Jahr wird es in Kolmbach wieder einen Reinigungseinsatz auf dem Spielplatz geben. Dieser soll am Samstag, 23. April, um 10 Uhr beginnen. Wie Ortsvorsteher Kurt Dersch erinnerte, war die Aktion in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen.

Schon seit vielen Jahren ist es üblich, dass Bürger dabei helfen, den Spielplatz Spieloase im Frühjahr

