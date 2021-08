Bühnenshow mit Bodo Bach

Reichelsheim. Mit seiner Jubiläumstour kommt Bodo Bach, die vom Humoristen Robert Treutel erschaffenen Spaßfigur, am 11. September auch in die Reichenberghalle nach Reichelsheim. Beginn ist 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. „Bedingt durch die Corona-Pandemie mit entsprechend reduzierten Sitzplätzen und einem Hygiene- und Zugangskonzept wollen wir dennoch mit diesem Angebot wieder ein wenig Kultur dem Publikum bieten“, so Jochen Rietdorf vom Kulturamt der Gemeinde.

Bodo Bach steht jetzt schon seit 20 Jahren auf der Bühne. Seit zwei Jahrzehnten ist er also auf Tournee durch Deutschland, und das Showgeschäft fordert mit den Jahren seinen Tribut. Jeden Abend das Hotelzimmer zertrümmern, das geht allmählich auf den Rücken. Da kommt man irgendwann ins Grübeln. Wie soll es jetzt weiter gehen mit Hessens beliebtem Humorbotschafter? Zu jung für den Ruhestand, zu alt für Standup-Comedy – da bleibt nur eins: Ab sofort macht Bodo Ruhe-Standup-Comedy.

Das beste aus 20 Jahren

Bodo Bach nimmt mit auf eine verrückte Vergnügungsreise durch seine acht Bühnenprogramme und präsentiert das Beste aus 20 Jahren Bodo ist älter geworden, vernünftiger aber nicht unbedingt. Aber er lernt immer noch gern dazu. Zum Beispiel weiß er jetzt: Ein „Seniorenstift“ ist kein Kugelschreiber für alte Leute. Einen ganzen Abend lang hebt Bodo einen Sprachschatz nach dem anderen und erzählt noch einmal „Das Guteste aus 20 Jahren“.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist der Zugang allerdings nur mit einem Negativnachweis möglich. Also vollständig geimpft (Impfausweis oder Handynachweis), genesen (ärztliche Vorlage) oder mit einem Negativtest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Wegen der Nachverfolgbarkeit müssen auch die Namen weiterer Gästen (bei Bestellung mehrerer Eintrittskarten) bei der Kartenbestellung registriert werden.

Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 11. August, ab 8 Uhr, mit telefonischer Vorbestellung oder unter reichelsheim.de (Aktuelles/ Veranstaltungen Reichenberghalle). Die Eintrittskarten können in der Touristinformation (Seiteneingang Hofseite) abgeholt werden.