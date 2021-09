Lindenfels. Einen Vortrag mit dem Titel „Die heilsame Kraft des Mitgefühls“ gibt es am Dienstag, 26. Oktober, in der Mahabodi Buddhistischen Begegnungsstätte in der Wilhelm-Baur-Straße in Lindenfels. Vortragende ist Lama Dechen Rinpoche, Äbtissin einer Buddhistischen Klosterschule.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr und ist kostenfrei. red