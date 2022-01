Lindenfels. Eine buddhistische Meditation mit Mönchen und Nonnen der Klosterschule Ganden Tashi Choeling in Päwesin findet am Mittwoch, 2. Februar, in der Lindenfelser Mahabodi-Begegnungsstätte statt (Wilhelm-Baur-Straße 6). Das Thema lautet „Lamrim – Systematische Meditationen für inneren Frieden – Lerne zu lächeln“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beginn ist um 19 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. red