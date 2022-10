Brunnen mit bewegter Geschichte am Eingang zur Lindenfelser Burg

Ein bemerkenswerter Brunnen befindet sich vor der Toranlage der Burg Lindenfels. Er steht in etwa an der Stelle des früheren „Schlossbrunnens“, dessen Quelle sehr tief gelegen haben muss, denn der Wasserspiegel befand sich in einer Tiefe von etwa 30 Metern (nach Marchand, 1858), wie Peter C. Woitge mitteilt, Ehrenbürgermeister von Lindenfels und Ehrenvorsitzender des Vereins Deutsches

...