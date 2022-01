Blutspende am kommenden Montag im Bürgerhaus

Lindenfels. Die nächste Blutspende-Aktion des DRK im Lindenfelser Bürgerhaus ist für Montag, 24. Januar, geplant. Von 15.30 bis 19.30 Uhr gibt es dort die Möglichkeit, Blut zu spenden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Teilnahme an der Aktion ist eine Terminreservierung über die DRK-Internetseite oder per Telefon nötig. Außerdem gilt, wie bei allen Blutspendeterminen, die 3 G-Regelung: Zutritt erhalten ausschließlich Menschen, die den Status geimpft, genesen oder getestet (Antigen-Test nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) vorweisen können. Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vor Ort zu vermeiden, könne der erforderliche PCR-Test oder Antigen-Schnell-Test nicht vor Ort durchgeführt werden, heißt es auf der Internetseite des DRK. Der Eintritt in das Spendelokal und die Blutspende sind nur mit angelegter FFP2-Schutzmaske möglich.

Am Montag findet eine Blutspendeaktion in Lindenfels statt.

Bei Erkältungssymptomen sowie Kontakt zu einem Corona-Infiziertem oder Corona-Verdachtsfall müssen Spendenwillige bis zur nächsten Teilnahme 14 Tage pausieren. Nach einer Impfung ist keine Spenderrückstellung erforderlich – wer will, kann bei Wohlbefinden am Folgetag der Impfung Blut spenden.

Unabhängig von Corona sollte das nur tun, wer sich fit fühlt. Spender sollten zwischen 18 und 65 Jahre alt sein und mehr als 50 Kilogramm wiegen. Am Tag der Blutspende sollte ausreichend gegessen und getrunken werden. Ein Termin dauert etwa eine Stunde, der Personalausweis sollte mitgebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere Informationen und Anmeldung unter blutspende.de im Internet oder per Telefon: 0800/1194911. red