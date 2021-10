Kolmbach. Wer die Bundesstraße 47 entlang durch Kolmbach kommt, dem fällt der Bauerngarten in der Kurve vor dem Dorfgemeinschaftshaus auf. Es ist eine kleine grüne Lunge in dem Lindenfelser Stadtteil. Gerade jetzt kann man sich wieder an den blühenden Dahlien erfreuen, die über den Zaun ragen und ein farbiger Blickfang des Spätsommers und Herbstes sind. tn/Bild: Neu

