Schlierbach. Bei der Sängerlust Schlierbach gibt es wieder Theater – und zwar im besten Sinne: Die Theatergruppe des Männergesangvereins will nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder ihre traditionellen Theaterabende im Dorfgemeinschaftshaus aufleben lassen. Geplant sind drei Aufführungen an zwei Wochenenden im November.

Die Schauspieler proben schon seit Anfang August. „Jeder ist mit Eifer bei der Sache“, berichtete der Vorsitzende Hans Dieter Seyfert. Die Theatergruppe hat wieder ein Stück ausgewählt, das die Lachmuskeln heftig strapazieren wird. Auf dem Programm steht „Blondes Gift und viel Amore“ von Klaus Tröbs.

Im Haus von Horst Schreiner herrscht ziemliche Aufregung. Großvater Waldemar ist eingezogen und sorgt für allerlei Verwirrung, aber auch viel Unmut bei Schwiegersohn Horst und Enkelin Bianca, während Enkel Roland auf der Seite des Großvaters steht. Probleme bekommen die drei Männer dadurch, dass sie unabhängig voneinander ein Techtelmechtel mit der Blondine Helen Schwarz beginnen, die am Ende in den Armen von Carlo Basini landet. Der wiederum ist der Freund von Bianca und versucht, auch die Hausherrin anzubaggern.

Die Aufführungen sind am Samstag, 12. November, am Freitag, 18. November und am Samstag, 19. November im Dorfgemeinschaftshaus in Schlierbach. Sie beginnen jeweils um 20 Uhr. ppp