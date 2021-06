Bibelgespräche über Gott und Corona

Winterkasten. Die virtuelle Kommunikation eröffnet die Möglichkeit, Grenzen zu überwinden und sich weltweit auszutauschen. Das gilt zum Beispiel auch in der Partnerschaftsarbeit: Erstmals bieten deshalb das Evangelische Dekanat Vorderer Odenwald und die Partnerkirche in Südafrika Internationale Bibelgespräche an. Alle Termine stehen unter dem Thema „Covid und Gott: Es gibt Hoffnung“.

Der Themenvorschlag kam dabei aus Südafrika. „Die Pandemie ist mit vielen Verlusten, Unsicherheiten und Ängsten verbunden und sie ist auch noch nicht vorbei, besonders nicht in Südafrika“, erläuterte Margit Binz. Binz ist Pfarrerin für Ökumene und interreligiösen Dialog im Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald. Die Bibeltexte gäben Impulse zum Umgang mit Angst, Veränderung und Widerstand. „Die Gespräche sind eine Chance, die eigene Sicht auf Gott und die Welt zu erweitern und unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen, die Hoffnung und Inspiration geben können. Es geht darum, Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten über ihren Glauben ins Gespräch zu bringen.“

Erster Termin am 20. Juni

Die südafrikanischen Gesprächspartner kommen aus Kapstadt und aus dem Mthatha District, einer ländlichen Gegend am Ostkap Südafrikas. Sie gehören zur Moravian Church South Africa.

Am Sonntag, 20. Juni, geht es mit dem ersten von zunächst drei Bibelgesprächen los. Das Thema in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr lautet „Angst und Hoffnung: Die eherne Schlange (4. Mose 21,4-9)“. Am Sonntag, 29. August, in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr geht es weiter mit „Veränderung und Hoffnung: Wenn ich nur seine Kleider berühre (Markus 5,24-34)“. Mit dem Treffen am Sonntag, 7. November, wiederum in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr, endet die Reihe mit „Widerstand und Hoffnung: Ich werde damit kämpfen (1. Samuel 17,31-37)“.

„Dies ist eine besondere Gelegenheit, sich online zu treffen, zusammen die Bibel zu lesen – auch mit den Augen der Anderen – und darüber zu sprechen, was auf der Welt wichtig ist“, erläuterte Pfarrerin Margit Binz das Ziel der Gesprächsreihe.

Die Gespräche finden in Englisch und mit dem Videokonferenzsystem Zoom statt. Alles zu übersetzen sei nicht möglich, aber erfahrungsgemäß klappe die Verständigung auch bei „rostigem“ Englisch mit Geduld und ein bisschen Hilfe ganz gut, berichtete Margit Binz. Teilnehmer dürfen aber auch einfach nur zuhören.

Voraussetzung für das Mitmachen ist eine stabile Internet-Verbindung, ein Computer, Tablet oder Handy. Die Zugangsdaten werden kurz vor den Treffen versandt. Wer sich nicht anmelden möchte, kann die Gespräche in einem Livestream auf dem Youtube-Kanal des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald verfolgen. red

