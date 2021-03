  Betrunkener Autofahrer mit 2,3 Promille hinterm Steuer erwischt

Lindenfels-Eulsbach. Eine Blutentnahme musste am Montagnachmittag (1.3.) ein 39-jähriger Autofahrer über sich ergehen lassen, nachdem bei einer Kontrolle ein Alkoholwert von 2,3 Promille festgestellt worden ist. Zudem wurde Anzeige erstattet. Der Fahrer des VW Golfs fiel in Eulsbach dadurch auf, dass er die Fahrspur nicht halten konnte. Wegen der unsicheren Fahrweise haben sich Verkehrsteilnehmer um kurz nach 15 Uhr bei der Polizei gemeldet und den Autofahrer nicht aus den Augen gelassen. In Schlierbach wurde der 39-Jährige schlussendlich kontrolliert und für die polizeilichen Maßnahmen mit auf die Polizeistation genommen.

