Beschädigungen an Schule und Treppenweg in Erbach

Erbach. Eine Fensterscheibe der Schule am Treppenweg in der Martin-Luther-Straße ist am Wochenende (28. bis 31. Januar) beschädigt worden, wie die Polizei berichtet. Die Scheibe dürfte nach ersten Ermittlungen mit einem Stein eingeworfen worden sein. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Kleiner ist der Schaden auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausgefallen. Vor einem Bankgebäude warfen vermutlich dieselben Täter einen Blumenkübel aus Waschbeton um. Ob Jugendliche, die bereits Tage zuvor in dem Bereich negativ aufgefallen sind die Beschädigungen verursacht haben, wird überprüft. Die Kriminalpolizei (K 41) in Erbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer zu den Vorfällen Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06062 / 953-0.

