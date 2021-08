Eine Auszeit von der Katastrophe will die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) Kindern, Jugendlichen und Familien bieten, die von der Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Unterstützung erhält die Kirche dabei von Verein Kultur, Bildung und Soziales (Kubus) mit Sitz in Fürth.

Betroffene dürfen für eine Woche kostenlos auf der

...