Beratungen zum Qualitätsmanagement in Winterkasten

Nachhaltigkeit ist bereits in aller Munde. Die 5 Kliniken der Deutschen Rentenversicherung Hessen haben sich das Thema "Nachhaltigkeit" speziell für ihre Strukturen auf die Fahne geschrieben. Bei einem ersten Treffen der Qualitätsmanagementbeauftragten und weiteren Kolleginnen und Kollegen aus den Kliniken und der Hauptverwaltung am 05. und 06.12.2022 im Bildungszentrum der Deutschen Rentenversicherung Hessen an der Eleonoren-Klinik in Lindenfels-Winterkasten wurde über die Notwendigkeit zur Einführung einer gemeinsamen Nachhaltigkeitsstrategie in den Kliniken gesprochen. Das Ziel ist es, das Siegel des DNK (Deutscher Nachhaltigkeitskodex) zu erhalten. Nach einem durchgeführten Delta Audit mussten die Kliniken feststellen, dass bereits recht viel für die Nachhaltigkeit in den eigenen Kliniken getan wird (70,4 %) und nur noch an der ein oder anderen Stelle „nachjustiert“ werden muss. Dabei werden die Kliniken durch den Nachhaltigkeitsbeauftragten L. Erenyi (1. Reihe, 2. v. re.) und dessen Arbeitsgruppe tatkräftig unterstützt. Die Kliniken der Deutschen Rentenversicherung Hessen freuen sich darauf, die gesteckten Ziele sehr bald zu erreichen und dafür mit dem DNK-Siegel ausgezeichnet zu werden.

