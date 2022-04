Beratung zur Bauschutt-Anlage in Kolmbach

Lindenfels. Die umstrittenen Pläne zum Bau eines Betriebshofs mit Bauschutt-Recyclinganlage im Kolmbacher Gewerbegebiet Kolmbach kommt wieder auf die Tagesordnung der politischen Gremien in Lindenfels. Heute (Montag) wird der Haupt- und Finanzausschuss ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus über das Thema beraten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als die Bauschutt-Anlage im vergangenen Oktober letztmals in der Stadtverordnetenversammlung aufgerufen wurde, wurde das Thema ohne Entscheidung vertagt. Es ging um die Frage, ob die Stadt mit dem dem Investor, der die Anlage errichten will, einen Erschließungsvertrag für das Gewerbegebiet schließt. Er soll, so die Idee, Verkehrswege und Versorgungsleitungen für sein Grundstück schaffen, von denen auch künftige Nachbarn profitieren könnten.

Unklarheiten gab es im Oktober aber wegen Ausgleichsflächen, die geschaffen werden müssen, wenn durch Bauvorhaben Natur verloren geht. Im einem Vertragsentwurf war eine Ausgleichsfläche aufgeführt, die gar nicht verfügbar ist. Aus diesem Grund verschoben die Stadtverordneten eine Entscheidung. Die könnte nun fallen. Über das Thema soll auch im Bauausschuss morgen (Dienstag) und in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 28. April, beraten werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sanierung am Museum

Der Finanzausschuss wird heute außerdem über die Sanierung der Zehntscheune beraten, die das Lindenfelser Heimatmuseum beherbergt. Konkret geht es um die Sicherstellung der Finanzierung. Mehrere Änderungen der Hauptsatzung werden ebenfalls diskutiert. Ein weiteres Thema ist der Landschaftspflegeverband des Kreises Bergstraße, der sich kürzlich gegründet hat. Bisher ist Lindenfels noch kein Mitglied im Verband. Um interkommunale Zusammenarbeit geht es auch beim Tagesordnungspunkt über das Sicherheitssiegel Kompass.

SPD, Grüne und FDP haben einen Antrag betreffend die Nutzung des Bürgerhauses und der Dorfgemeinschaftshäuser durch die Vereine gestellt. Der Ausschuss wird außerdem über eine Machbarkeitsstudie über die Sanierung des Freibads beraten sowie über die Straßenbeiträge. Letztere sollen in Lindenfels spätestens 2024 abgeschafft werden. kbw