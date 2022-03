Benefizkonzert in Winterkasten

Winterkasten. Vor einigen Tagen sind etwa 160 Heimkinder aus der Ukraine mit 30 Betreuern nach einer lebensgefährlichen Flucht in Freiburg angekommen, wo sie von der Evangelischen Stadtmission des Diakonischen Werkes aufgenommen wurden. „Da möchten wir helfen“, beschlossen die Kirchenmusiker Thomas Adelberger aus Lorsch und Christian Gärtner aus Winterkasten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daher lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für Sonntag, 6. März, um 10 Uhr anstelle des üblichen Gottesdienstes zu einem Benefizkonzert ein. Der Erlös soll unverzüglich nach Freiburg transferiert werden, um mit einer kleinen Freude die ukrainischen Kinder zu unterstützen.

Der versierte Organist Thomas Adelberger wird auf der Winterkäster Ott-Orgel spielen, während Christian Gärtner als Bariton traditionelle und moderne Kirchenlieder singen wird: Gott ist gegenwärtig, Alle Knospen springen auf, Geh aus mein Herz, Sing dem Herrn alle Völker und Rassen sowie Amazing Grace. Pfarrer Sebastian Hesselmann spricht ein Friedensgebet mit der Bitte um ein Ende des Leidens in der Ukraine.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bereits heute (Freitag) ist ab 18 Uhr wieder ein Friedensgebet in der Waldhufenkirche, das Pfarrer Hesselmann gestaltet. Angesichts der Drohung mit Atomwaffen sei das Gebet nötiger denn je, heißt es in einer Ankündigung der Gemeinde. Auch hier sind Spenden für die Kinder in Freiburg möglich. red