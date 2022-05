Unmittelbar vor der jüngsten Übung am Gerätehaus freuten sich die Lindenfelser Feuerwehrleute über Beförderungen in ihren Reihen. Die Ernennung in den jeweiligen Dienstgrad ist neben der Dienstzeit primär mit der Fach- und Führungsqualifikation der Feuerwehrangehörigen verknüpft. Vor allem bei den höheren Dienstgraden ebenso mit ausgeübter Funktion und der Größe der Freiwilligen

...