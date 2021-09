Bauschutt-Anlage wird wieder Thema

Lindenfels. Der Bauausschuss der Stadt Lindenfels wird sich demnächst mit der geplanten Bauschutt-Recyclinganlage in Kolmbach befassen. Einen entsprechenden Antrag der Grünen nahm die Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Magistrat soll in der Sitzung über alle Fakten, die im Zusammenhang mit der Maßnahme stehen, Auskunft geben. Es gehe darum, Transparenz zu schaffen und die Diskussion sachlicher zu gestalten, begründete Grünen-Fraktionschef Jochen Ruoff das Ansinnen. In der Debatte um dieses Bauvorhaben sind in der Vergangenheit die Emotionen ziemlich hochgekocht. Ein Unternehmer will die Anlage nahe der B 47 bauen. Anwohner fürchten Lärm, Staub und Umweltbelastungen.

Ob der Bau der Anlage genehmigt wird, entscheidet das Regierungspräsidium in Darmstadt. Von der Stadt gibt es den Beschluss, das Grundstück an den Unternehmer zu verkaufen. Ein Kaufvertrag soll aber erst zustande kommen, wenn das Regierungspräsidium grünes Licht gibt.

Bereits in der Sitzung der Stadtverordneten beantwortete Bürgermeister Michael Helbig eine Anfrage der Grünen zum Projekt. Demnach soll der Unternehmer auf eigene Kosten den als Gewerbegebiet ausgewiesenen Bereich größtenteils erschließen. Die Stadt übernehme die fertigen Erschließunganlagen in ihre Baulast, sofern sie mangelfrei sind. Der Investor solle außerdem ein leistungsfähiges Ingenierbüro mit Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung beauftragen. kbw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2