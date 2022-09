Bands spielten am Wochenende auf dem Life-Festival

Lindenfels. Am Samstagabend sind im Rahmen des Lindenfels-Festivals „Life“ die noch jungen Bands Rock Chilles und Maybe Tuesday aufgetreten. Im Anschluss begeisterte Felicitas „Fee“ Mietz mit ihrer Band das Publikum auf der Wiese beim Löwenbrunnen in der Burgstraße. Bei spätsommerlichen Temperaturen konnte das meist junge Publikum in Sonnenliegen echtes Festivalfeeling inmitten der Lindenfelser Altstadt genießen.

Für den Sonntag des Lindenfels-Festivals hatten sich Four Chords & the Truth, Stefan Elbert und Feli angekündigt, dieses Mal war der Ort des Geschehens der Infopunkt auf Burg Lindenfels. Text und Bild: Gutschalk