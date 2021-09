Badesaison endet am 12. September

Lindenfels. Die Badesaison im Lindenfelser Freibad neigt sich dem Ende entgegen. Am Sonntag, 12. September, hat das Freibad letztmals seine Pforten für den Badebetrieb geöffnet. Der beheizte Badebetrieb wurde dann schon eingestellt, wie die Lindenfelser Stadtverwaltung mitteilte.

Das Freibad war coronabedingt das zweite Jahr in Folge verspätet in die Saison gestartet, dieses Mal am 19. Juni und erneut unter Einschränkungen, wie etwa Begrenzungen der Besucherzahl. Seit dieser Woche ist für den Besuch des Schwimmbads die Vorlage eines Nachweises über eine Corona-Impfung, eine Genesung oder einen negativen Test erforderlich. red