BA-Leserforum: Es braucht eine Bürgerversammlung

Zu: Lindenfelser sorgen sich um das Stadtbild, BA vom 15. 9.

Im Bericht über die Sitzung des Ausschusses für Fragen des Gemeinwesens war zu lesen, dass von der Stadt eine Befragung im Rahmen der Sicherheitsinitiative Kompass durchgeführt wurde.

Diese wurde per Postwurfsendung an die Haushalte verteilt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Haushalte eine solche Postwurfsendung erhalten haben. Ich wurde von vielen Bürgern angesprochen, die gerade in Nachbarschaft der „Brennpunkte“ wohnen, dass sie von einer solchen Befragung nichts wissen und auch keine Wurfsendung erhalten haben. Schon an der Zahl der 42 Rücksendungen kann man Feststellen, dass da etwas nicht ordnungsgemäß verlaufen ist.

Mein Vorschlag wäre, zu diesem Thema doch einmal eine Bürgerversammlung einzuberufen. Diese würde meiner Meinung nach von viel mehr als 42 Einwohnern besucht werden und wäre auch informativer als eine Postwurfsendung.

Gerhard Katzenmeier

Lindenfels