B 47 bei Reichelsheim wird saniert

Reichelsheim. Am kommenden Montag, 7. Juni, beginnt die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil mit der Erneuerung der Fahrbahn auf der Bundesstraße 47 zwischen Reichelsheim und Ober-Gersprenz. Das teilte die Behörde mit. Im Rahmen der Bauarbeiten, die bis voraussichtlich Mitte Juli andauern werden, wird auf einer Länge von insgesamt rund drei Kilometern die schadhafte Asphaltfahrbahn der Bundesstraße erneuert, und zwar zwischen dem Ortsausgang von Reichelsheim und dem Ortseingang von Ober-Gersprenz. Innerhalb von Beerfurth gibt es keine Bauarbeiten.

Die Abwicklung erfolgt in fünf Bauabschnitten, in denen teilweise parallel gearbeitet wird. Für die Arbeiten wird die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden, kündigte Hessen Mobil an. Der Verkehr wird über eine Einbahnregelung in Richtung Brensbach geleitet und abschnittsweise mit Ampeln geregelt werden.

Sperrung bereits ab Sonntag

Vom 7. Juni bis voraussichtlich zum Freitag, 2. Juli, laufen die Arbeiten in den Bauabschnitten eins und zwei zwischen Reichelsheim und Beerfurth. Die neue Verkehrsführung soll bereits am nächsten Sonntag, 6. Juni, ab etwa 18 Uhr eingerichtet werden.

Der Verkehr aus der Gegenrichtung von Ober-Gersprenz in Richtung Reichelsheim wird ab Nieder-Kainsbach über die Kreisstraße 75 nach Fränkisch-Crumbach und weiter nach Reichelsheim umgeleitet. Von der Landesstraße 3105 und der Nibelungenstraße in Bockenrod kann in dieser Zeit auf die Bundesstraße in Richtung Brensbach aufgefahren werden.

Voraussichtlich ab Montag, 5. Juli, bis zum Bauende Mitte Juli folgen die Arbeiten parallel in den Bauabschnitten drei, vier und fünf. Abschnitt drei liegt an der Einmündung der Landesstraße 3105, Bauabschnitt vier an der Einmündung der Nibelungenstraße in Bockenrod. Die Verkehrsführung erfolgt hier mit Ampeln. Die Bundesstraße bleibt in beide Richtungen befahrbar.

Bis zu 20 Zentimeter neuer Asphalt

In Bauabschnitt fünf zwischen Beerfurth und Ober-Gersprenz wird auf der Bundesstraße 47 wieder eine Einbahnregelung in Richtung Brensbach eingerichtet. Der Gegenverkehr von Ober-Gersprenz in Richtung Reichelsheim wird ab Nieder-Kainsbach über die Kreisstraße 75 nach Fränkisch-Crumbach und Reichelsheim geleitet.

Auf dem Großteil der Strecke werden die Binder- und die Deckschicht der Bundesstraße erneuert. Punktuell werden schwerer Schäden tiefergehend behoben werden, so Hessen Mobil in seiner Mitteilung. Die Fahrbahn soll zunächst 13 Zentimeter tief abgefräst werden. An größeren Schadstellen wird die Fahrbahn in eine Tiefe bis zu 20 Zentimeter erneuert.

Der neue Fahrbahnaufbau beinhaltet eine neun Zentimeter starke Asphaltbinderschicht und eine vier Zentimeter starke Deckschicht. Die Bankette werden auf einer Breite von rund 50 Zentimetern und bis in eine Tiefe von 15 Zentimetern erneuert. Die Kosten für die Arbeiten betragen laut Hessen Mobil rund 1,25 Millionen Euro. tm/red