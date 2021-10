B 47 bei Lindenfels ab heute gesperrt

Lindenfels. Verkehrsteilnehmer brauchen in den kommenden beiden Wochen Geduld, wenn sie zwischen Kolmbach und Lindenfels unterwegs sind: Wegen einer Fahrbahnerneuerung wird die Bundesstraße 47 ab dem heutigen Montag, 4. Oktober, zwischen dem Abzweig der Kreisstraße 78 / Winkel und Lindenfels gesperrt. Die gesamte Maßnahme dauere voraussichtlich rund zwei Wochen an, kündigte die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Umleitung erfolgt ab Kolmbach über die L 3099 über Glattbach und Schlierbach und weiter über die B 47 und L 3398 bis Winterkasten und zurück. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Deckenerneuerung auf einer Länge von etwa 800 Metern.

Neuer Asphalt wird eingebaut

Dazu wird die Fahrbahn rund 10 Zentimeter abgefräst und mit einer Asphaltbinderschicht und einer Asphaltdeckschicht neu aufgebaut. Tiefergehende Schadstellen werden zudem rund zehn Zentimeter tiefer ausgebaut und hier zusätzlich die Asphalttragschicht instandgesetzt.

Die Baukosten belaufen sich nach Angaben von Hessen Mobil auf rund 220 000 Euro und werden vom Bund getragen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Busse werden umgeleitet

Wegen der Baustelle werden auch die Linienbusse umgeleitet, wie der Liniennetzbetreiber, die Verkehrsgesellschaft Gersprenztal, ankündigte. Die Linie 665 hält in Lindenfels vor dem Almenweg zusätzlich an einer Ersatzhaltestelle Friedhof. Anschließend fahren die Busse ohne Halt über Schlierbach, Winkel und Glattbach nach Kolmbach. Dort halten die Busse dann als Nächstes am Dorfgemeinschaftshaus.

Die Haltestellen Kirschenweg, Abzweig Winterkasten und Abzweig Winkel entfallen. red