Autos kollidierten auf der B 47 bei Lindenfels

Lindenfels. Zu einem Verkehrsunfall ist die Feuerwehr Lindenfels am Freitagnachmittag an die Bundesstraße 47 alarmiert worden. Im Kurvenbereich kurz hinter dem westlichen Ortseingang waren zwei Fahrzeuge kollidiert, wobei ein Pkw an einer Treppe zum stehen kam. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, und nahm die auslaufenden Betriebsstoffe auf. Nach etwa einer Stunde wurde der Einsatz beendet, wie die Feuerwehr mitteilt. Im Einsatz waren demnach 15 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen und die Polizei. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1