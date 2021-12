Auto in Kolmbach aufgebrochen

Kolmbach. Ein weißer Audi ist in der Nacht zum Donnerstag in das Visier Krimineller geraten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt in der Straße „Am Kolmbach“ abgestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein. Hieraus entwendeten sie nach Angaben der Polizei unter anderem eine grüne Jacke der Marke „Barbour“. Dann flüchteten sie mit der Beute. Die Schäden werden auf gut 2500 Euro geschätzt.

Die Ermittler des Kommissariats 41 der Polizei in Bensheim nehmen Hinweise unter Telefon 06251/84680 entgegen. ots