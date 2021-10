Ausschuss für Vertrag mit Investor

Lindenfels. Kauft der Unternehmer, der bei Kolmbach einen Betriebshof mit Bauschutt-Anlage errichten will, dafür tatsächlich ein Grundstück im Gewerbegebiet im Gehren, so soll er in dem Bereich nach dem Willen der Stadt Lindenfels Voraussetzungen für eine Infrastruktur schaffen, die zum Teil auch weiteren Nutzern zugutekommen soll. Der Finanzausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einem Erschließungsvertrag zugestimmt, den die Stadt mit dem Investor abschließen könnte.

Einstimmig war der Beschluss nicht, das Thema ist umstritten. Viele Kolmbacher wollen die Anlage nicht, sie fürchten Lärm- und Staubbelastung und Schäden für die Umwelt. Das Regierungspräsidium prüft noch, ob die Anlage überhaupt gebaut werden darf. Falls nicht, würde es wohl auch zu keinem Grundstücksverkauf kommen – der von den Lindenfelser Gremien aber schon abgesegnet wäre.

Während die Lindenfelser Wählergemeinschaft (LWG) und die SPD zustimmten, enthielt sich die CDU. FDP und Grüne lehnten den Vertrag ab. Die Liberalen seien gegen dieses Projekt, mit der Zustimmung zum Vertrag würden sie ihm zur Verwirklichung verhelfen, begründete Freidemokrat Dieter Adolph sein Abstimmungsverhalten. Dem schlossen sich die Grünen an. Am Donnerstag entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. kbw