Ausschüsse tagen heute

Lindenfels. Gleich zwei Ausschüsse der Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung tagen heute im Bürgerhaus. Den Anfang macht um 18 Uhr der Bauausschuss. Dabei geht es zunächst um die Situation der Lindenfelser Kindergärten. Planzahlen werden vorgelegt und es wird beraten, wie neue Räume für die Betreuung geschaffen werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Danach geht es um die Schaffung eines Nibelungenmuseums, in dem Exponate zu der Sage ausgestellt werden sollen, bevor sich der Ausschuss mit mehreren Bebauungsplänen befasst – zum einen für einen Ruheforst bei Winterkasten, zum anderen für die Gebiete „Steinfeld“ in Seidenbuch und „Brunnenweg“ in Eulsbach.

Um 19.30 Uhr tagt an derselben Stelle der Finanzausschuss. Auch dabei geht es um das Nibelungenmuseum und die Kinderbetreuung. Ein weiterer Tagesordnungspunkt widmet sich der beschlossenen Abschaffung der Straßenbeiträge. red