Lindenfels. In einem gemeinsamen Aufruf appellieren die Fraktionen der Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung an die Bürger, bei der Kommunalwahl am 14. März von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. „Die Fraktionen in der Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung setzen sich für einen friedlichen, bürgernahen und rechtsstaatlichen Weg in unserer Demokratie ein. Weltoffenheit, Toleranz und Transparenz sind Kennzeichen unserer demokratischen Gesellschaft. Gerade auf der kommunalen Ebene wird dies durch die Aktiven der städtischen Gremien gewährleistet“, heißt es in dem Aufruf, den Stadtverordnetenvorsteher Stefan Ringer (SPD) in der Sitzung des Stadtparlaments am Donnerstag verlas.

Die Briefwahl sei ein guter Weg, um unter Corona-Bedingungen das Wahlrecht auszuüben. „Stärken Sie unsere Demokratie, nehmen Sie ihr Wahlrecht für die Kommunalwahl am 14. März wahr. Wer nicht wählt, für den wird gewählt. Setzen Sie ein Zeichen für die politische Kultur in Lindenfels und seinen Stadtteilen“, heißt es im Aufruf abschließend.

Die Stadtverordneten stimmten diesem Aufruf einstimmig zu. kbw