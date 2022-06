Aufführung der Operette "Die lustige Witwe" in Lindenfels - Restkarten verfügbar

Lindenfels. Im Juni 2020 hatte Lindenfels die Aufführung von Franz Lehárs Operette „Die lustige Witwe“ in der Burg Lindenfels auf dem Programm stehen, doch das fiel der Pandemie zum Opfer. Auch im vergangenen Jahr war die Aufführung nicht möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber jetzt werden in Lindenfels alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit die Vorstellung des Ensembles von Opera Classica Europa Franz Lehárs Operette am Samstag, 25. Juni, auf der Burg Lindenfels spielen kann. Beginn der Aufführung ist um 19.30 Uhr.

Die Operette feierte weltweit riesige Erfolge und erfreute sich vor allem durch die vielen berühmten Melodien wie das „Vilja-Lied“, „Da geh’ ich zu Maxim“ und das Duett „Lippen schweigen“ sehr großer Beliebtheit. Wie in den Vorjahren erwartet die Besucher eine klassische Aufführung mit internationalen Gesangssolisten, einem Chor, einem renommierten Orchester, prächtigen Kostümen und stimmungsvoller Beleuchtung.

Alte Karten noch gültig

Für die Veranstaltung gibt es nun wieder Karten, wobei die gekauften Tickets aus dem Jahr 2020 ihre Gültigkeit behalten. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie beim Kur- und Touristikservice Lindenfels im Rathaus (Tel.: 06255 / 30644 E-Mail: touristik@lindenfels.de). Reservierungen und Buchungen sind auch unter Tel.: 06124 / 7269999 und 0180 / 6050400 möglich.