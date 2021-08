Der Magistrat der Stadt Lindenfels soll nach Fördertöpfen Ausschau halten, aus denen Geld in die Sanierung des Freibads am Almenweg fließen könnte. Dafür hat sich der städtische Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung im Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus einstimmig ausgesprochen. Den Antrag hatten SPD, Grüne und FDP gestellt.

Über drei Millionen Euro Kosten

Bekanntlich muss

...