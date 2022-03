Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Heimatgeschichte - In der Burgstadt erinnern viele Einrichtungen an die Sage aus dem Mittelalter Auf den Spuren der Nibelungen in Lindenfels

Die Nibelungen-Skulptur am Burgaufgang stellt dar, wie der Held Siegfried den Drachen tötet. Auch an anderen Stellen in Lindenfels ist der Bezug zum Nibelungenlied erkennbar. © Woitge