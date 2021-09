Auch Lindenfels leidet unter niedrigen Gästezahlen

Lindenfels. Rund drei Millionen Übernachtungen zählen die Heilbäder und Kurorte in Hessen bisher von Januar bis Juli 2021, wie der hessische Heilbäderverband mitteilt. Das entspricht in etwa 47 Prozent der 6,26 Millionen Übernachtungen, die trotz aller Herausforderungen im Jahr 2020 erreicht wurden. „Sicherlich werden die Übernachtungszahlen im August und September das Ergebnis verbessern können,“ macht der Vorsitzende des hessischen Heilbäderverbandes, Bürgermeister Michael Köhler, deutlich. „Dennoch betrachten wir die Entwicklung mit großer Sorge.“

Auch wenn die Übernachtungszahlen bereits im Juni 2021 stark angestiegen seien, hätten sie noch nicht einmal die Hälfte der Zahlen aus dem vergangenen Jahr erreicht, heißt es vom Verband weiter. Und diese Zahlen seien schon eine Katastrophe für die Heilbäder und Kurorte und ihre Partner aus Gastronomie, Handel und Dienstleistung gewesen.

Ländlicher Raum betroffen

Unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen langen Schließungszeit der Hotellerie und zeitweisen Reduzierung der Klinikkapazitäten litten gerade die Heilbäder und Kurorte in den ländlichen Räumen. Herbstein (-87 Prozent), Bad Sooden-Allendorf (-64 Prozent) oder auch Willingen im Hochsauerland (-89 Prozent) blieben im Jahresvergleich zu 2019 weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Zutiefst getroffen, sind aber auch die größeren Städte wie Wiesbaden (-76 Prozent) oder Bad Homburg (-69 Prozent).

Verluste verzeichnet auch Lindenfels. Die Zahl der Ankünfte ist ebenso wie die der Übernachtungen nach Daten des Heilbäderverbandes zurückgegangen. 2019 gab es demnach 16 790 Ankünfte in Lindenfels. Die Zahl der Übernachtungen in diesem Zeitraum liegt bei 97 697. Im ersten Corona-Jahr 2020 waren es dann 8114 Anreisen in der Burgstadt und 48 237 Übernachtungen. Von Januar bis Juli dieses Jahres gab es 3968 in Lindenfels und 29 184 Übernachtungen.

Fehlende Umsätze

Im Vergleich zu den Übernachtungszahlen Januar bis Juli 2019 für Hessen insgesamt, die einen Verlust von 77 Prozent aufweisen, sei der Rückgang in den Heilbädern und Kurorten mit einem Minus von 69 Prozent nicht ganz so hoch, schreibt der Heilbäderverband. Dazu trügen die Übernachtungen in den Präventions- und Rehabilitationskliniken bei. „Doch hier heißt es, einmal genauer hinzuschauen, denn diesmal fehlen hinter den Übernachtungszahlen eben die Umsätze, die dazu beitragen, die kurspezifischen Einrichtungen zu unterhalten. Thermen, Ausflugs- oder Kulturangebote können bis heute nur eingeschränkt genutzt werden“, heißt es in der Mitteilung.

„Die Situation der Heilbäder und Kurorte in Hessen ist nach wie vor dramatisch,“ betont Michael Köhler. „Deshalb appelliert die hessischen Bäderfamilie an alle, sich jetzt impfen zu lassen und damit einen Beitrag zu leisten, dass Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und die mit Kur und Tourismus verbundenen Branchen weiter betrieben werden können. Nur so können die Heilbäder und Kurorte und unsere Partner überleben.“

Es gibt Perspektiven

Im Gegensatz zu den Auswirkungen der Gesundheitsreformen, die „über Nacht“ zu einem Verlust ganzer Gästegruppen führte, gebe es dennoch Perspektiven. „Die Heilbäder und Kurorte in Hessen haben sich auf den Weg gemacht und mit der Marke Die Kur ihre Tradition neu begründet,“ erklärt dazu Almut Boller, die Geschäftsführerin des hessischen Heilbäderverbandes. „Im Nachhinein betrachtet, ist dieser Schritt von unschätzbarem Wert. Denn so haben die prädikatisierten Orte den inneren Wandel vollzogen und sich auf Höhen und Tiefen, die sie zweifellos immer wieder erwarten, eingestellt“, fährt sie fort. „Nie zuvor waren die Heilbäder und Kurorte in Hessen so wertvoll wie heute. Nie zuvor wurde so deutlich, wie wichtig die natürlichen Heilmittel und die kurspezifischen Einrichtungen sind, gerade für die Bürger,“ ist sich Almut Boller sicher: „Deshalb müssen wir alles daransetzen, die Heilbäder und Kurorte in Hessen zukunftsfähig aufzustellen.“ red