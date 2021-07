Arbeiten bei Ober-Gersprenz

Reichelsheim. Die Bauarbeiten zur Erneuerung der B 47 zwischen Reichelsheim und Ober-Gersprenz gehen in die nächste Etappe. Am heutigen 2. Juli sollten noch Restarbeiten im zweiten Bauabschnitt im Streckenabschnitt zwischen dem Ortsausgang von Reichelsheim und dem Ortseingang von Beerfurth erfolgen.

Ab Montag, 5. Juli bis zum geplanten Bau-Ende Mitte Juli werden die Bauarbeiten parallel in den Bauabschnitten drei, vier und fünf fortgeführt. Bauabschnitt drei beinhaltet die Bauarbeiten im Bereich der Einmündung der Landesstraße L 3105, Bauabschnitt vier die Einmündung der Nibelungenstraße in Bockenrod. Die Verkehrsführung erfolgt in diesen beiden Abschnitten per Baustellenampel. Die Bundesstraße ist in beide Fahrtrichtungen befahrbar.

In Bauabschnitt fünf zwischen dem Ortsausgang von Beerfurth und dem Ortseingang von Ober-Gersprenz wird für die Bauarbeiten nochmals eine Einbahnregelung in Richtung Brensbach auf der Bundesstraße eingerichtet. Die Umleitung der Gegenrichtung von Ober-Gersprenz nach Reichelsheim erfolgt wieder ab Nieder-Kainsbach über die Kreisstraße K 75 nach Fränkisch-Crumbach und Reichelsheim. red