Zu einer Besichtigung der Baustelle in der Wilhelm-Baur-Straße in Lindenfels trafen sich Fraktionsmitglieder der SPD, der Grünen und der FDP. In der Straße wird im Auftrag des Abwasserverbandes Weschnitztal die Kanalisation erneuert und in dem Zusammenhang die dringend notwendige Sanierung der Straße vorgenommen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Bauer begrüßte unter anderem die

...