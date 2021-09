Arbeiten an der B 38 beginnen

Rimbach. Mit Arbeiten zur Kampfmittelsondierung beginnen in der Nacht auf Freitag, 24. September, die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der B 38 zwischen dem Kreisel bei Zotzenbach und Rimbach. Das hat die Straßen- und Verkehrsbehörde Hessen Mobil bekanntgegeben. Zwischen 20 Uhr am Donnerstagabend und 6 Uhr am Freitagmorgen wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt.

Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen am 8. Oktober und werden an insgesamt acht Wochenenden und unter halbseitiger Sperrung ausgeführt. Die Arbeiten beginnen jeweils gegen 19 Uhr am Freitagabend und enden montags gegen 5 Uhr. Der Verkehr wird in dieser Zeit mit einer Baustellenampel geregelt.

